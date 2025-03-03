Трамп: Я не вважаю, що угода про корисні копалини з Україною «мертва»

Президент США Дональд Трамп не вважає, що угода про корисні копалини з Україною «мертва» після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає CNN.

Журналісти одразу запитали Трампа, чи «мертва» угода про корисних копалин, яку США планували укласти з Україною, чи її можна відродити.

«Ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас, тому що Байден дуже, дуже нерозумно дав $350 мільярдів доларів [Україні], щоб воювати, і ви знаєте, що сталося», — відповів Трамп. Він пообіцяв докладніше сказати про це в промові 4 березня, яку він анонсував раніше в соцмережах.

У відповідь на запитання, як Володимиру Зеленському виправити ситуацію після сварки в Білому домі, Трамп сказав, що тому потрібно бути «більш вдячним», тому що США дали Україні набагато більше, ніж Європа, що знаходиться поруч.

Також Трамп ще раз прокоментував слова президента Зеленського про те, що закінчення війни з Росією «дуже, дуже далеко».

«Я хочу, щоб це закінчилося швидше. Я не хочу, щоб це тривало роками, і краще б президент Зеленський, який зробив заяву, був неправий щодо цього», — сказав Трамп.

Коментуючи питання про можливе помʼякшення санкцій проти Росії, про яке незадовго до цього повідомив Reuters, Трамп не відповів прямо, але сказав, що США «збираються укласти угоди з усіма», щоб закінчити війну в Україні.