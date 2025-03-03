Валерія Залужного призначили постпредом при Міжнародній морській організації

Президент України Володимир Зеленський Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації.

Про це йдеться у відповідному указі президента № 151/2025.

Міжнародна морська організація — це міжурядова спеціалізована установа ООН. Вона займається боротьбою з торгівельною дискримінацією, а також ухвалює норми і стандарти безпеки на морі та щодо запобігання забрудненню довкілля суднами. Вона стежить за свободою судноплавства і виконанням морських конвенцій.

Залужний виконуватиме обовʼязки представника України при Міжнародній морській організації та посла України у Великій Британії за сумісництвом.