Британія і Франція очолять «коаліцію волі», щоб отримати гарантії безпеки для України

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом із Францією очолить «коаліцію волі», яка працюватиме задля гарантій безпеки для України і над планом завершення повномасштабної російсько-української війни.

Про це передає Bloomberg.

Лондон і Париж розроблятимуть план припинення бойових дій, який згодом обговорять зі Сполученими Штатами. До своєї коаліції вони запрошують усіх охочих узяти в цьому участь.

Це стало результатом зустрічі Кіра Стармера з українським президентом Володимир Зеленським на Даунінг-стріт і подальших телефонних розмов із Трампом і французьким президентом Емманюелем Макроном.

«Ми повинні знайти спосіб працювати разом, тому що, зрештою, у нас три роки кривавого конфлікту. Тепер нам потрібно досягти міцного миру», — сказав британський премʼєр.

Раніше він погодився з позицією Трампа про те, що Європа має збільшити витрати на оборону, і заявив, що Велика Британія готова відправити сухопутні війська та повітряні сили для досягнення миру в Україні.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки. Про те, щоб розмістити європейських військових на лінії розмежування (або поблизу неї), першим відкрито сказав саме премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.