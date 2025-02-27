Британія готова відправити сухопутні та повітряні сили для миру в Україні

Велика Британія готова відправити сухопутні війська та повітряні сили для досягнення миру в Україні.

Про це премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив на спільній пресконференції із президентом США Дональдом Трампом.

«Британія готова «поставити чоботи на землю, а літаки підняти в повітря», щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною», — сказав Стармер.

Стармер заявив, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу — набагато більше, ніж будь-коли раніше. Про неї він повідомить пізніше.

«Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду [про мир], працюючи разом з нашими союзниками. Тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме», — наголосив британський премʼєр.

Британський премʼєр погодився із позицією Трампа про те, що Європа має збільшити витрати на оборону. Він каже, що він бачить «зростаючу загрозу», з якою вони стикаються, і дякую Трампу за «відданість» досягненню миру в Україні». Зараз Британія і Штати «працюють пліч-о-пліч», аби забезпечити це.