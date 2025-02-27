Франція обговорює з Україною розробку корисних копалин для своєї оборонної промисловості

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж обговорює з Києвом розробку українських корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості.

Про це повідомляє Franceinfo.

За словами Себастьяна Лекорню, переговори з Україною тривають з жовтня 2024 року.

«Саме Володимир Зеленський під час поїздки в Париж минулої осені заклав у свій план перемоги питання сировини... Він зробив кілька пропозицій не лише США, але й Франції», — додав міністр.

Українські корисні копалини Франція може використати для виробництва військової техніки. Країна сподівається диверсифікувати імпорт важливої сировини в наступні роки.

США теж хочуть українські копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна «по суті, і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано». Після цього угоду направили на доопрацювання.

26 лютого українська медіа опублікували повний текст угоди. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в рамковій угоді не вказані всі гарантії безпеки, яких хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».