Уряд схвалив угоду між Україною та США про корисні копалини

Кабінет міністрів України 26 лютого підтримав підписання угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

В угоді — шість ключових позицій.

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови . Це спільна власність, якою спільно керуватимуть уряди обох країн.

. Це спільна власність, якою спільно керуватимуть уряди обох країн. Українські надра та ресурси залишаються українськими , вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх корисних копалин.

від своїх корисних копалин. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Зібрані Фондом кошти інвестуватимуть виключно в проєкти відбудови України . Фактично, йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

. Фактично, йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців. В угоді враховані зобовʼязання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто в ній відсутні протиріччя з євроінтеграційними зобов’язаннями України, зазначив премʼєр Денис Шмигаль.

«Отже, після підписання угоди Україна отримає подвійну вигоду: ми залучаємо американські інвестиції та технології у відбудову країни й накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця», — зазначив Шмигаль.

Що за угода

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна «по суті, і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано». Після цього угоду направили на доопрацювання.

26 лютого українська медіа опублікували повний текст угоди. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в рамковій угоді не вказані всі гарантії безпеки, яких хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».