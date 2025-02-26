США не надаватимуть Україні «надто багато» гарантій безпеки. Трамп назвав це справою Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не збирається надавати Україні «надто багато» безпекових гарантій.

Про це Трамп повідомив під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі 26 лютого.

Американський лідер переконаний, що підтримку Києву має надавати Європа. Це в інтересах регіону, адже європейські країни є сусідами України, каже він.

«Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми залишатимемося партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато», — розповів президент Сполучених Штатів.

Дональд Трамп каже, що після укладення угоди Вашингтон прагне отримати назад виділені Україні $350 мільярдів і заробити ще більше в майбутньому. Крім того, лідер підтримує ініціативи Франції та Великої Британії про розміщення їхніх миротворців на території України після закінчення війни.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого сказав, що Україна і США досягли рамкової угоди про корисні копалини. Її не має ратифікувати український парламент. Далі Україна і США продовжать працювати над детальною угодою, яку потім підпишуть обидві сторони і яку ратифікує Верховна Рада України. Ось повний текст рамкової угоди, який публікували українські медіа.

Напередодні президент США Дональд Трамп сказав, що Зеленський може приїхати в Білий дім вже 28 лютого. Але Трамп не уточнив, чи отримав Зеленський офіційне запрошення.

Зеленський сказав, що «дуже хоче» відвідати США:

«Візит нам запропонували. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про пʼятницю [28 лютого]», — сказав Зеленський.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, і погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».