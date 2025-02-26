Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про рідкоземи — премʼєр Шмигаль розповів деталі

Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди про рідкоземельні ресурси.

Про це заявив премʼєр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що документ має назву «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».

«Це попередній договір, який передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. [...] Ця угода напряму привʼязана до гарантій безпеки. Ані президент, ані уряд не будуть розглядати цю угоду у відриві від гарантій безпеки для України», — сказав Шмигаль.

За його словами, пункт 10 угоди говорить про те, що вона «становить невідʼємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених у преамбулі. [...] Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру».

Шмигаль наголосив, що гарантії безпеки для України — це план перемоги президента Володимира Зеленського. Він додав, що сьогодні уряд розгляне текст угоди й уповноважуватиме міністрів для подальшого підписання.

«Внесок України [у фонд] — це частина наших майбутніх доходів. Що дуже важливо — не існуючих чи попередніх [доходів], ця угода про майбутнє. Мова про майбутні доходи, отримані від ренти або ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на обʼєкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин. 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний зі США фонд відновлення України», — пояснив премʼєр.

Він додав, що США також будуть робити внески у фонд, не уточнивши, про яку суму мова. Фонд інвестуватиме отримані кошти в розвиток України — у відновлення та безпеку.

Шмигаль наголосив, що угоду остаточно підписуватимуть вже після того, як Зеленський та Трамп домовляться про те, як її привʼяжуть до гарантій безпеки для України.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови Києва підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. США вимагали 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.