FT: Україна та США погодили умови угоди про корисні копалини

Київ та Вашингтон дійшли згоди стосовно документа про видобуток корисних копалин в Україні.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на українських урядовців.

Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 мільярдів потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Посадовці кажуть, що вони домовилися про набагато вигідніші умови. Вони характеризують угоду як спосіб розвинути відносини зі США, щоб зміцнити перспективи України після трьох років війни.

«Ми неодноразово чули від адміністрації Сполучених Штатів, що вона [угода про видобуток корисних копалин] є частиною більшої картини», — сказала в інтервʼю Financial Times віце-премʼєр-міністр України Ольга Стефанішина, яка очолювала переговори.

Стверджується, що кінцева версія угоди датована 24 лютого. За версією FT, вона передбачає створення фонду, до якого Україна вноситиме 50% надходжень від «майбутньої монетизації» мінеральних ресурсів держави, включно з нафтою, газом і супутньою логістикою. Фонд інвестуватиме в українські проєкти.

Угода не поширюватиметься на поточну діяльність «Нафтогазу» й «Укрнафти», додає видання. Водночас документ не містить жодної згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких наполягав Київ.

Розмір американської частки у фонді начебто врегулюють у наступних угодах. Перед остаточним схваленням документа його має погодити Верховна Рада України.

За словами українських посадовців, домовленості вже схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ країн. Українська сторона сподівається, що Володимир Зеленський «найближчими тижнями» відвідає Білий дім для спільної з президентом США Дональдом Трампом церемонії підписання угоди.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови Києва підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. США вимагали 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.