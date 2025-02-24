Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським «цього або наступного тижня»

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин «цього або наступного тижня».

Про це він розповів журналістам під час зустрічі з лідером Франції Емманюелем Макроном в Овальному кабінеті, повідомляє BBC.

«Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може прибути цього або наступного тижня для підписання угоди [...] Зараз угода опрацьовується. Вони дуже близькі до фінального рішення», — каже Трамп.

Він виразив невпевненість у тому, коли саме зустрінеться з російським лідером Путіним, хоча раніше говорив, що це може відбутися в Саудівській Аравії. Зрештою Трамп сказав, що зустрінеться з Путіним «у якийсь момент».

«Я думаю, що війна [в Україні] може закінчитися незабаром, протягом декількох тижнів, якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона продовжуватиметься. Ми цього не хочемо. Памʼятайте, що я сказав, це може перерости в третю світову війну, ми цього теж не хочемо», — додав Дональд Трамп.

Журналісти запитали, чи вважає він, що Києву доведеться відмовитися від території в рамках будь-яких мирних переговорів.

«Побачимо. Це переговори, які тільки починаються», — відповів американський президент.

Повернути окуповану Москвою українську землю — «це непроста справа», додав Дональд Трамп.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, а їх в угоді не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.