Зеленський: Україна отримала $100 млрд допомоги від США, ці гроші не є боргом

За три роки повномасштабної війни Україна отримала $100 мільярдів допомоги від США, а не $500 мільярдів, про які раніше заявив американський президент Дональд Трамп.

Про це на пресконференції сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що навіть ці $100 млрд він не готовий визнавати боргом. Бо він домовлявся з експрезидентом США Джо Байденом і американським Конгресом, що ті кошти, які надавала країна, — це гранти, а не гроші в борг.

«$100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів. Не 500, не 350, не 250, не 700 — 100 [ мільярдів доларів] Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні $320 мільярдів: $120 – Україна, $100 – Європа. [...] І $100 [мільярдів] — США. Так виглядає економіка цієї війни», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що він хоче діалогу з Трампом і не підписуватиме те, що «виплачуватимуть 10 поколінь українців». Володимир Зеленський заявив, що головним пунктом угоди повинні стати чіткі гарантії безпеки для України.

США вважають, що ця угода є гарантією безпеки, але в ній має бути написано про це, заявив президент Зеленський. Він сказав, що угода між Україною та США має бути «приємною» для обох сторін. Інакше, якщо угода для якоїсь зі сторін «неприємна», то це не партнерські відносини.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, а їх в угоді не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.