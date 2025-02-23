У Мінекономіки сказали, скільки коштують українські корисні копалини на тимчасово окупованих територіях

Вартість корисних копалин на українських тимчасово окупованих Росією територіях сягає $350 мільярдів. Але ще потрібно провести геологічні дослідження, щоб знати весь обсяг, що має Україна.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму «Україна. Рік 2025».

За її словами, Україна має значні поклади літію, титану та урану. І наразі ці ресурси використовує агресор, зокрема і в боротьбі. Наприклад, для авіаційної галузі.

У контексті угоди зі США про рідкоземельні копалини вона наголосила, що для України важливе залучення інвестицій, переробка і розробка родовищ, а не лише експорт.

«Спочатку потрібно, щоб угода про корисні копалини була, а тоді будуть вирішувати, хто її підпише», — відповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак на питання, хто буде підписувати угоду про корисні копалини зі США.

Що за угода про українські корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього Трамп заявляв, що Україна «по суті, погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки, а їх в угоді не було. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано».

Після відмови підписати документ Вашингтон зробив угоду ще жорсткішою, пише NYT. Тепер США вимагають 100% доходів від природних ресурсів, включно з корисними копалинами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.