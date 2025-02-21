Bloomberg: У ЄС скликають зустріч міністрів оборони — говоритимуть про підтримку України

Франція та Естонія в день роковин повномасштабної російсько-української війни, 24 лютого, скликають онлайн-зустріч європейських міністрів оборони. Хочуть обговорити, як посилити підтримку України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

У відеоконференції візьмуть участь понад десять очільників оборонних відомств, зокрема Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, а також представники Європейського Союзу та НАТО.

Європейські лідери намагаються якнайшвидше розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу того, що США збираються зупинити свою військову і фінансову підтримку України. Вашингтон також робить кроки до переговорів про мир, виключаючи з них Європу й Україну, а це може вплинути на архітектуру безпеки на континенті на роки вперед.

У роковини широкомасштабного російського вторгнення Євросоюз також планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на щонайменше €6 мільярдів. У нього мають увійти артилерійські снаряди, системи ППО й обладнання для українських військових.

Однак Угорщина вже заявила, що ветуватиме цю ініціативу. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт вважає, що нова допомога «має на меті посилити позицію Києва на переговорах, а не сприяти досягненню миру».