Угорщина хоче заблокувати новий пакет допомоги Україні від ЄС і продовження санкцій проти Росії

Угорщина блокує пропозицію про новий пакет військової допомоги на щонайменше €6 мільярдів від Європейського Союзу для України.

Про це передає Німецьке агентство преси (DPA).

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина виступає проти запропонованого ЄС пакету допомоги Україні на суму €20 мільярдів, «який має на меті посилити позицію Києва на переговорах, а не сприяти досягненню миру». Однак незрозуміло, про які €20 мільярдів йдеться, якщо, за словами дипломатів, у Брюсселі ініціювали пакет на €6 мільярдів.

«Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни», — сказав угорський міністр.

За даними DPA, у пакет військової допомоги увійдуть 1,5 мільйона артилерійських снарядів на €3,5 мільярда, системи ППО на €500 мільйонів і укомплектування для українських військових, їхнє навчання, що коштуватиме €2 мільярди.

Європейські дипломати розраховують, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 24 лютого вони домовляться про оголошення цієї допомоги.

Також Угорщина каже, що заблокує продовження санкцій ЄС проти росіян і білорусів, аргументуючи це тим, що «варто дати час на переговори США і Росії про мир».