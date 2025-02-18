Politico: ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше €6 мільярдів

Країни Євросоюзу готують пакет допомоги українській армії, щоб зміцнити стратегічну позицію Києва на початку переговорів з Росією під проводом США.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.
Цей транш має містити все — від 1,5 мільйона артилерійських снарядів до систем ППО й обладнання для бійців. Про один з найбільших пакетів військової допомоги ЄС з 2022 року можуть офіційно оголосити напередодні третьої річниці повномасштабної війни.
Двоє дипломатів розповіли виданню, що €6 мільярдів — це початкова вартість допомоги. Ціна може зрости до €10 мільярдів і навіть більше. Очікується, що міністри закордонних справ європейських країн розглянуть пакет на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.
Посадовці продовжують обговорювати деталі допомоги. Поки що невідомо, чи схвалить його блок в цілому. На думку джерела, одностайне схвалення є малоймовірним, враховуючи опозицію з боку Угорщини.
- Збільшення підтримки з боку ЄС підсилить ЗСУ, поки Київ готується до мирних переговорів, пише Politico. Пакет також слугуватиме аргументом на користь включення Брюсселю до перемовин, перший раунд яких відбувся 18 лютого в Ер-Ріяді.
- Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.