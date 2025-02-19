Франція провела другий саміт з лідерами Європи й Канади. Ось висновки

Президент Франції Емманюель Макрон провів другий неформальний саміт лідерів країн Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Усі присутні підтримали Україну і висловили готовність взяти на себе всю відповідальність за мир і безпеку в Європі.

Про це французький лідер написав у X.

Учасники саміту підтримують мету, яка водночас є і метою президента США Дональда Трампа, — завершити повномасштабну російсько-українську війну. Миротворчі зусилля Європи й Канади будуватимуться на таких принципах:

Україна має бути залучена до всіх процесів, а її права повинні поважати.

Потрібен тривалий мир, який супроводжуватиметься надійними гарантіями безпеки.

Європейські проблеми безпеки теж мають враховуватися.

«Ми переконані в необхідності збільшити наші видатки йта наші оборонні й безпекові можливості для Європи та кожної з наших країн. Рішення ухвалять у найближчі дні та тижні», — додав Макрон.

В інтерв’ю регіональній газеті La Dépêche du Midi французький президент перед самітом зазначив, що «Росія становить екзистенційну загрозу для європейців», наголосивши, що «без українців і європейців не буде тривалого миру».

Президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва. Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

На Мюнхенській безпековій конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання та визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою. Натомість США запитують, чого Європа за це хоче від Вашингтону.