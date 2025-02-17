ЦАХАЛ виводить війська з Лівану, але залишиться на 5 стратегічних позиціях

Ізраїльська армія продовжує виводити свої війська з півдня Лівану, однак все ще залишатиметься на пʼяти стратегічних позиціях.

Про це пише Ynet.

Сполучені Штати дозволили Армії оборони Ізраїлю залишитися в пʼяти пунктах, хоча поки неясно, як надовго там залишаться війська.

На пʼяти позиціях ЦАХАЛ побудував пости, які будуть укомплектовані військами, зазначає The Times of Israel.

Пости розташовані на пагорбі біля Лаббуне, навпроти ізраїльського прикордонного міста Шломі; на горі Джабаль-Блат навпроти ізраїльської громади Заріт; на пагорбі навпроти Авівіму і Малкії; на пагорбі навпроти Маргаліота; і на пагорбі навпроти Метули.

Жоден з постів не розташований у межах населених пунктів Лівану. Завтра ЦАХАЛ виводить війська з усіх прикордонних ліванських сіл і міст.

Конфлікт Ізраїлю і ліванської «Хезболли»

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1 200 людей і захопивши близько 250 заручників. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків. Згодом конфлікт поширився на Ліван — ЦАХАЛ почав знищувати і бойовиків «Хезболли», які пообіцяли боротися проти Ізраїлю через його військову операцію в секторі Гази.

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисячі дістали поранень, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У листопаді 2024 року Ізраїль і Ліван офіційно ухвалили угоду щодо перемир’я. У січні її продовжили до 18 лютого.