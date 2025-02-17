Польща не збирається відправляти своїх військових в Україну

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не відправить своїх військових в Україну як гарантію безпеки після потенційного перемирʼя з РФ, однак продовжить підтримувати Київ, як і раніше.

Про це передає RMF 24.

«Ми не плануємо відправляти польських військових на українську територію, але будемо підтримувати ті країни, що будуть готові надати такі гарантії», — сказав політик.

І додав, що Польща продовжить фінансову, гуманітарну й військову підтримку України.

Дональд Туск зробив таку заяву перед неформальним самітом лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, яких скликав у Париж французький президент Емманюель Макрон через зміну політики Вашингтону стосовно України та європейської безпеки. У зустрічі беруть участь і генсек НАТО, президенти Єврокомісії і Європейської ради.

Польський премʼєр-міністр заявив, що «Польща налаштована співпрацювати в питаннях безпеки, у питанні України та російсько-української війни — з Європейським Союзом, європейськими союзниками, такими як Велика Британія та Норвегія, і, звичайно, насамперед зі Сполученими Штатами».

За його словами, Європа не зможе ефективно допомогти Україні, якщо не подбає про власну обороноздатність. Йдеться про політичні рішення, фінансування, логістику країн ЄС та інших держав Європи, як от Великої Британії й Норвегії.