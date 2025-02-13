Соцмережа X виплатить Трампу $10 мільйонів за блокування його акаунту у 2021 році

Платформа X, яка належить мільярдеру Ілону Маску, погодилася виплатити майже $10 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, який президент США Дональд Трамп подав через блокування його акаунту у 2021 році.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Трамп разом з іншими позивачами подав позов у 2021 році проти компанії, яка тоді називалася Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі.

За словами джерел, команда Трампа розглядала можливість припинити судовий процес, посилаючись на близькість Маска до президента і той факт, що він витратив $250 мільйонів на його обрання. Врешті-решт вони пішли на мирову угоду.

Це сталось незабаром після того, як 30 січня Meta погодилася виплатити $25 мільйонів Трампу, щоб врегулювати аналогічний судовий позов. Водночас компанія своєї провини не визнала.