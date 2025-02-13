Соцмережа X виплатить Трампу $10 мільйонів за блокування його акаунту у 2021 році

Платформа X, яка належить мільярдеру Ілону Маску, погодилася виплатити майже $10 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, який президент США Дональд Трамп подав через блокування його акаунту у 2021 році.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Трамп разом з іншими позивачами подав позов у 2021 році проти компанії, яка тоді називалася Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі.
За словами джерел, команда Трампа розглядала можливість припинити судовий процес, посилаючись на близькість Маска до президента і той факт, що він витратив $250 мільйонів на його обрання. Врешті-решт вони пішли на мирову угоду.
Це сталось незабаром після того, як 30 січня Meta погодилася виплатити $25 мільйонів Трампу, щоб врегулювати аналогічний судовий позов. Водночас компанія своєї провини не визнала.
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні 2021 року заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки у Twitter він мав 88 мільйонів підписників.
- На початку 2023 року акаунти Трампа розблокували, але наклали на них низку суворих обмежень. У липні 2024-го всі обмеження з акаунтів зняли. У 2022 році Twitter розблокував сторінку Трампа після опитування, ініційованого Ілоном Маском. Однак сам Трамп активно користується лише своєю соцмережею Truth Social.