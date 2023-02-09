Meta розблокувала акаунти Дональда Трампа у Facebook та Instagram

Компанія Meta розблокувала акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Їх заблокували два роки тому.
Про це пише Reuters.
Ще в січні в компанії зазначали, що планують зняти блокування з акаунта Трампа «найближчими тижнями». Але там підкреслювали, що якщо Трамп порушуватиме правила, то йому загрожуватимуть серйозне покарання — блокування від місяця до двох років.
Розблокувати акаунти Трампа в Meta вирішили тому, що жителі США «повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство у країні».
- Дональда Трампа безстроково заблокували у Facebook, Twitter, Google та Instagram після публічного схвалення штурму Капітолія в січні 2021 року. Це рішення зазнало значної критики, зокрема з боку наглядової ради Meta. Потім Мета переглянула блокування і заявила, що воно триватиме щонайменше два роки.
- 20 листопада 2022 року Twitter розблокував сторінку Трампа після опитування, ініційованого Ілоном Маском. Попри це експрезидент відмовився повертатися до соцмережі.