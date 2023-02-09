Meta розблокувала акаунти Дональда Трампа у Facebook та Instagram

Компанія Meta розблокувала акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Їх заблокували два роки тому.

Про це пише Reuters.

Ще в січні в компанії зазначали, що планують зняти блокування з акаунта Трампа «найближчими тижнями». Але там підкреслювали, що якщо Трамп порушуватиме правила, то йому загрожуватимуть серйозне покарання — блокування від місяця до двох років.

Розблокувати акаунти Трампа в Meta вирішили тому, що жителі США «повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство у країні».