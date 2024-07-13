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Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа в Instagram і Facebook

Автор:
Костя Андрейковець
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Компанія Meta відновила повноцінний доступ до акаунтів експрезидента США Дональда Трампа в Instagram і Facebook. Його сторінки тепер обмежені стандартними правилами для користувачів, додаткові «запобіжники» скасовано.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія пояснила своє рішення «сприянням політичному самовираженню» — щоб громадяни США мали змогу отримувати інформацію від кандидатів у президенти на рівних умовах. Водночас Meta нагадує, що каратиме за використання мови ворожнечі або підбурювання до насильства.

  • Акаунти Дональда Трампа в Instagram і Facebook були заблоковані після того, як сотні його радикальних прихильників у січні 2021 року штурмували Капітолій. Перед цим Трамп поширював у соцмережах тезу про масові фальсифікації на виборах, які дозволили перемогти кандидату від демократів Джо Байдену.
  • На початку 2023 року акаунти Трампа розблокували, але наклали на них низку суворих обмежень. Сам Трамп активно користується своєю соцмережею Truth Social. У Facebook, Instagram та Х його активність мінімальна.