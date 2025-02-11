Трамп: Міністр фінансів США приїде в Україну для зустрічі із Зеленським

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро — занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», — додав американський президент.

Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Трамп не уточнив, коли саме приїде Скотт Бессент та що стане темою зустрічі з президентом України. До цього Bloomberg із посиланням на джерела писало про імовірний візит очільника американського Мінфіну у Київ вже цього тижня, щоб обговорити доступ до українських корисних копалин.

Про які українські корисні копалини йде мова

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що думає про обмін українських рідкоземельних мінералів на більшу американську допомогу.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними мінералами та іншими речами», — заявив Трамп.

Президент Зеленський наголосив, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.

Рідкоземельні мінерали потрібні для виробництва смартфонів, акумуляторів, магнітів, лазерів та іншої сучасної техніки. Попри назву, насправді вони не такі вже й рідкісні, але їх важко видобувати та очищувати. Ідеться, зокрема, про літій, графіт, уран і титан.

9 лютого Трамп у інтервʼю New York Post заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

11 лютого американський президент сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

У 2023 році міністр економіки України Юлія Свириденко, казала що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.