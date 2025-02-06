Reuters: КНДР покращила точність своїх ракет через війну проти України

Північнокорейські балістичні ракети стали набагато точнішими з кінця грудня 2024 року. Це свідчить про те, що КНДР використовує війну в Україні для доопрацювання своїх ракет і тестування зброї.

Про це пише Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в Україні.

За останні кілька тижнів російські війська запустили по Україні понад 20 північнокорейських балістичних ракет. Усі вони виявилися помітно точнішими, ніж раніше. Точність ракет збільшилася до 50—100 метрів, кажуть співрозмовники Reuters. Раніше вона становила 1—3 кілометри.

До участі у війні проти Україна Північна Корея не мала змоги протестувати власну зброю в реальних умовах війни. Але зараз вони виробляють ракети й отримують зворотний звʼязок від замовника — російської армії, тож у них зʼявляється досвід, необхідний для створення якісніших ракет.

Експерт з озброєнь з Асанського інституту політичних досліджень у Сеулі Ян Ук каже, що його джерела в Україні повідомили, що останні партії ракет, які КНДР передала Росії, були вдосконаленими. Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея. Можливо, їх конструювали із поліпшеними навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

Росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності KN-23, KN-23A і KN-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100 снарядів, сказало Reuters одне з джерел. За його словами, корейські ракети мають більшу дальність, ніж аналогічні російські балістичні ракети «Іскандер-М».

У лютому 2024 року колишній генеральний прокурор України Андрій Костін говорив, що Росія запустила по Україні 24 ракети з КНДР. Тоді лише дві відносно прицільно влучили в задані координати. У решти — похибки в кілька кілометрів, а деякі вибухали в повітрі.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а майже 2 700 дістали поранень.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні 2025-го. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

За даними очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, станом на лютий 2025 року 8 тисяч північнокорейських бійців досі воюють на Курщині, але в скороченому складі.