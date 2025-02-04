Уряд Іспанії підтримав скорочення робочого тижня — пропозицію розгляне парламент

Іспанський уряд схвалив план до кінця 2025 року скоротити робочий тиждень із 40 годин до 37,5 без втрати заробітної плати.

Про це повідомляє France24.

Правила узгодили після понад року політичних суперечок. Навантаження зменшиться для майже 12 мільйонів робітників галузей роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, сільського господарства тощо. Працівники державного сектора та більшості великих компаній вже зайняті 37,5 години на тиждень.

Міністр праці Йоланда Діас вважає, що зміни модернізують Іспанію та підвищать продуктивність людей на роботі. Торік економіка країни зросла на 3,2%.

Представники бізнесу вийшли з переговорів щодо проєкту після 11 місяців дискусій. Вони кажуть, що іспанський ринок праці вже демонструє ознаки нестабільності після зростання безробіття в січні. Підприємців непокоїть, що реформа може зашкодити певним секторам.

Тепер уряд Іспанії має знайти партнерів, щоб ініціативу ухвалили в парламенті. Це особливо актуально через стриманість двох ключових партій — каталонської та баскської, які підтримують бізнес.