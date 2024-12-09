У Токіо введуть 4-денний робочий тиждень, щоб підвищити народжуваність

У японській столиці Токіо з квітня 2025 року хочуть ввести чотириденний робочий тиждень для державних посадовців, щоб підвищити народжуваність.
Про це пише CNN.
Зараз в Японії найстаріше населення у світі. У середньому кожна японка народжує одного-двох дітей, а для підтримання чисельності населення країни цей коефіцієнт має становити щонайменше 2,1.
Влада Токіо переконана — чотириденний робочий тиждень налагодить баланс між особистим життям і роботою працівників, бо вони матимуть три вихідні щотижня. Також знизиться рівень стресу, а отже підвищиться демографічна продуктивність.
«Ми переглянемо стиль роботи, щоб гарантувати, що нікому не доведеться відмовлятися від своєї кар’єри через життєві події, наприклад, пологи або догляд за дитиною», — сказала губернатор Токіо Юріко Койке.
Минулого року в Японії зареєстрували лише 727 277 новонароджених. Висока вартість життя в Японії, обмежений простір і відсутність підтримки в догляді за дітьми в містах ускладнюють виховання дітей, а це означає, що менша кількість пар наважується їх мати.
- У листопаді 2022 року Бельгія стала першою країною ЄС, яка легалізувала чотириденний робочий тиждень. Бельгійцям пропонують працювати чотири дні на тиждень за умови, що робочий день триватиме 9,5 години.
- У жовтні 2023 року в іспанській Валенсії протягом місяця тривав експеримент із чотириденним робочим тижнем. Його результати показали, що він позитивно вплинув на здоровʼя людей і зменшив викиди палива. А в 2024-му на чотириденний робочий тиждень перейшла Ісландія — це мало позитивні наслідки для економіки та для громадян країни.