У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними

В іспанській Валенсії протягом місяця тривав експеримент із чотириденним робочим тижнем. Комісія експертів із охорони здоровʼя та соціальних наук виявила, що він позитивно вплинув на здоровʼя людей і зменшив викиди палива.

Про це пише Reuters.

До експериментального проєкту залучили 360 працівників у Валенсії: вони мали вихідні з суботи до понеділка включно у період з 10 квітня до 7 травня.

Експерти зʼясували, що багато учасників використовували довгі вихідні, щоб зайнятися спортом, приготувати домашню їжу, провести час з дітьми й просто відпочити. У таких людей покращилося самопочуття, знизився рівень стресу і натомість збільшився рівень щастя. Однак курці та ті, хто вживає алкоголь, частіше вдавалися до шкідливих звичок.

Якість повітря у понеділки протягом місяця теж покращилася, бо викиди двоокису азоту були менші ніж зазвичай.

Сфера туризму теж отримала переваги від довгих вихідних, тоді як роздрібні торговці сказали, що стали продавати менше.