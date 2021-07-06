В Ісландії експеримент з чотириденним робочим тижнем показав позитивні результати. Люди стали щасливішими і краще працювали

Результати двох великих досліджень, які проходили в Ісландії з 2015 по 2019 рік, показали ефективність чотириденного робочого тижня.

Про це пише CBS News з посиланням на звіт Асоціації за стійкість і демократію Ісландії (Alda) і британського центру Autonomy.

У чотирирічному дослідженні брали участь 3 тисячі ісландців (1% всієї робочої сили країни). Їх перевели на 36-годинний робочий тиждень без зниження зарплати. Працювали вони за стандартним графіком (з 9:00 до 17:00), а деякі і в нічні зміни. У дослідженнях в основному брали участь держслужбовці з різних сфер — від вчителів до лікарів.

Результати показали, що люди стали щасливішими і більш продуктивніше працювали, або продуктивність залишалася на колишньому рівні. Крім цього, стресу і вигоряння стало менше, а самі службовці та менеджери відзначили налагодження балансу роботи і відпочинку.

Співробітники починали більш ефективніше розставляти пріоритети з виконання завдань і менше проводити тривалих зборів. Всі вони одностайно визнали дослідження «великим успіхом». Результати говорять про те, що держсектор Ісландії готовий до переходу на чотириденний робочий тиждень.