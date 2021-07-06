В Исландии эксперимент с четырехдневней рабочей неделей показал позитивные результаты. Люди стали счастливее и лучше работали

Результаты двух крупных исследований, которые проходили в Исландии с 2015 по 2019 год, показали эффективность четырехдневней рабочей недели.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на отчет Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британского центра Autonomy.

В четырехлетнем исследовании участвовали 3 тысячи исландцев (1% всей рабочей силы страны). Их перевели на 36-часовую рабочую неделю без снижения зарплаты. Работали они по стандартному графику (с 9:00 до 17:00), а некоторые и в ночные смены. В исследованиях в основном участвовали госслужащие из разных сфер — от учителей до врачей.

Результаты показали, что люди стали счастливее и более продуктивнее работали, либо производительность оставалась на прежнем уровне. Кроме этого, стресса и выгорания стало меньше, а сами служащие и менеджеры отметили налаживание баланса работы и отдыха.

Сотрудники начинали более эффективнее расставлять приоритеты по выполнению задач и меньше проводить длительных собраний. Все они единогласно признали исследования «большим успехом». Результаты говорят о том, что госсектор Исландии готов к переходу на четырехдневную рабочую неделю.