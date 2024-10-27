Ісландія перейшла на 4-денний робочий тиждень. Ось результати

Ісландія запровадила скорочений робочий тиждень — чотириденний. Це мало позитивні наслідки для економіки та для громадян країни.

Про це свідчить дослідження, проведене Інститутом соціальних наук Ісландії.

Ісландська економіка перевершує більшість європейських після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати зарплати. Між 2020 і 2022 роками більш як половина працівників у країні зголосилися на пропозицію скоротити робочий тиждень. Наразі ця цифра є ще більшою.

Минулого року економічне зростання Ісландії стало швидшим, ніж у більшості європейських країн, а рівень безробіття залишився одним із найнижчих у Європі.

«Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий тиждень значно поширився в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників», — сказав дослідник Гудмундур Харальдссон.

Близько 62% працівників, хто перейшов на 4-денний робочий тиждень, кажуть, що зараз більш задоволені своїм робочим часом, аніж це було раніше. Водночас 97% працівників вважають, що коротший робочий тиждень полегшив баланс між роботою та особистим життям або, принаймні, зберіг його.

У двох великих експериментах, проведених між 2015 і 2019 роками, працівники державного сектора в Ісландії працювали 35—36 годин на тиждень без зменшення зарплати. Багато учасників раніше працювали по 40 годин на тиждень. До експерименту залучили 2 500 людей — понад 1% працездатного населення.

Дослідники виявили, що їхня продуктивність залишилася такою ж або навіть зросла, тоді як самопочуття працівників «значно» покращилося.