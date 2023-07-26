Населення Японії скоротилося до рекордного рівня

Населення Японії минулого року скоротилося на 0,65%, або більш ніж на 800 тисяч людей. Це рекорд для країни, пише The Guardian.

Чисельність населення вперше скоротилася в усіх 47 префектурах країни. У 2022 році в Японії мешкали понад 122,4 млн людей.

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Минулого року народилося менше 800 тисяч дітей — це найнижчий показник з 1968 року. Водночас кількість смертей досягла рекордної позначки у понад 1,56 мільйона.

У січні премʼєр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що вирішувати проблеми народжуваності треба «зараз або ніколи». Старіння населення Японії наразі впливає майже на всі аспекти суспільного життя. Більш як половина всіх муніципалітетів має знелюднені райони, а школи зачиняються.

1 квітня 2023 року в Японії запрацювало нове Агентство у справах дітей і родини. Уряд також пообіцяв подвоїти субсидії на догляд за дітьми і виплати батькам до 4% ВВП, але подібні заходи, запроваджені в минулому, мало вплинули на народжуваність.

Попри це, приблизно 300 невеликих міст значно підвищили народжуваність завдяки щедрим виплатам від уряду і створенню більш сприятливого середовища для дітей.