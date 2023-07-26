Населення Японії скоротилося до рекордного рівня

Населення Японії минулого року скоротилося на 0,65%, або більш ніж на 800 тисяч людей. Це рекорд для країни, пише The Guardian.
Чисельність населення вперше скоротилася в усіх 47 префектурах країни. У 2022 році в Японії мешкали понад 122,4 млн людей.
Минулого року народилося менше 800 тисяч дітей — це найнижчий показник з 1968 року. Водночас кількість смертей досягла рекордної позначки у понад 1,56 мільйона.
У січні премʼєр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що вирішувати проблеми народжуваності треба «зараз або ніколи». Старіння населення Японії наразі впливає майже на всі аспекти суспільного життя. Більш як половина всіх муніципалітетів має знелюднені райони, а школи зачиняються.
1 квітня 2023 року в Японії запрацювало нове Агентство у справах дітей і родини. Уряд також пообіцяв подвоїти субсидії на догляд за дітьми і виплати батькам до 4% ВВП, але подібні заходи, запроваджені в минулому, мало вплинули на народжуваність.
Попри це, приблизно 300 невеликих міст значно підвищили народжуваність завдяки щедрим виплатам від уряду і створенню більш сприятливого середовища для дітей.
- У 2021 році кількість народжених на території Європейського Союзу дітей вперше була більшою ніж попереднього року. Це перше зростання цього показника з 2016. Тим часом коефіцієнт народжуваності в Південній Кореї — і без того найнижчий у світі — знову впав минулого року. Китай наближається до того, щоб офіційно поступитися титулом найбільш густонаселеної країни світу Індії, після того як його населення скоротилося в 2022 році вперше з 1960-х років.
- Нещодавно дослідники підрахували, що до середини століття на Землі житимуть 8,8 мільярда людей, а потім кількість населення до 2100 року швидко скоротиться.