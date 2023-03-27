Дослідження: Населення Землі незабаром сягне піка і різко скоротиться до кінця століття

Дослідники підрахували, що до середини століття на Землі житимуть 8,8 мільярда людей, а потім кількість населення до 2100 року швидко скоротиться.

Про це пише The Guardian.

Дослідження базується на новій методології, що враховує соціальні та економічні чинники, які мають доведений вплив на народжуваність.

За одним зі сценаріїв, населення планети сягне 9 мільярдів людей у 2046 році, а потім знизиться до 7,3 мільярда у 2100 році. У цьому сценарії вірогідні місцеві соціальні колапси протягом найближчих десятиліть.

За більш оптимістичним сценарієм, уряд підвищить податки для заможних, щоб інвестувати в освіту, соціальні послуги та покращення якості життя. У такому разі чисельність населення може досягти максимуму в 8,5 млрд вже до 2040 року, а потім скоротиться до 6 мільярдів до кінця століття.

Через це тиск на природу ослабне, а разом із ним — соціальна та політична напруга. Однак само по собі зниження народжуваності не вирішить усіх проблем планети, а навпаки, може створити нові — як-от скорочення чисельності робочої сили та посилення навантаження на охорону здоровʼя, повʼязане зі старінням.