Південна Корея побила власний рекорд найнижчого рівня народжуваності у світі

У Південній Кореї знову знизився коефіцієнт народжуваності — і без того найнижчий у світі.

Про це повідомляє CNN.

Коефіцієнт народжуваності, або середня кількість дітей, які очікуються на одну жінку, впав до 0,78 у 2022 році — проти 0,81 в попередньому році. Для підтримки стабільного населення за відсутності міграції країнам необхідний коефіцієнт народжуваності 2,1.

Рівень народжуваності в Південній Кореї знижується з 2015 року, у 2020 році вперше у країні було більше смертей, аніж народжень, і ця тенденція зберігається досі. У 2022 році у країні зареєстрували майже 249 тисяч народжень та 372 800 смертей.