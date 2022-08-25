У Південній Кореї знову зафіксували найнижчий у світі рівень народжуваності

У 2018 році цей показник у країні вперше впав нижче ніж одна дитина на одну жінку. Зараз уряд опублікував дані, які показали, що цей показник упав з минулого року впав на три пункти — до 0,81, і це шосте зниження поспіль. Для порівняння: середній показник у найрозвиненіших країнах світу становить 1,6, зокрема у США — 1,66, у Японії — 1,37. Країни потребують не менше двох дітей на пару, щоб населення залишалося на колишньому рівні без міграції.

Південна Корея знову зафіксувала найнижчий рівень народжуваності у світі, і цей показник знизився до нового мінімуму.

За словами експертів, останніми роками економічні та карʼєрні фактори були ключовими для людей, які ухвалюють рішення про дітей. Щодо показників за 2021 рік, експерти назвали вищу вартість життя, стрибок цін на житло та вплив пандемії.

На початку 1970-х жінки в Південній Кореї в середньому мали по четверо дітей. У 2020 році у країні вперше зареєстрували більше смертей, ніж народжень. Скорочення населення може призвести до величезної напруги у країні. Окрім збільшення тиску на державні витрати зі зростанням попиту на системи охорони здоровʼя та пенсії, скорочення чисельності молоді також призводить до нестачі робочої сили, що впливає на економіку.