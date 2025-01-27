Сотні компаній у Британії перейшли на чотириденний робочий тиждень

У Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати для працівників.

Про це пише The Guardian.

У цих компаніях працюють близько 5 000 людей. Найбільше перейшли на чотири робочі дні благодійні, маркетингові та технологічні організації.

Прихильники чотириденного робочого тижня кажуть, що пʼять робочих днів — це «пережиток минулого економічного періоду». А чотириденний тиждень дасть людям можливість жити щасливішим і більш насиченим життям, що безпрограшно як для працівників, так і для роботодавців.

Лондон — лідер за переходом на чотириденний робочий тиждень. Зараз 59 компаній із 200 ухвалили це рішення. Фахівці очікують, що це підвищить ефективність роботи, бо працівники матимуть виконувати такий самий обсяг за меншу кількість годин.

Водночас це свідчить про значні зміни в корпоративній культурі, які сколихнули світ після пандемії Covid-19. Але досі багато працівників змушені постійно працювати на робочих місцях, зокрема в компаніях JPMorgan Chase і Amazon.

Дослідження Spark Market Research показують, що молоді працівники виступають проти традиційних моделей роботи. Близько 78% британців віком 18—34 років вважають, що чотириденний робочий тиждень стане нормою через п’ять років, тоді як 65% заявили, що не хочуть повернення щоденної роботи в офісі.