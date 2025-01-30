Кандидат у президенти Румунії Джорджеску назвав Україну «вигаданою державою». У МЗС відреагували

Проросійський кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску назвав Україну «вигаданою державою». В українському МЗС відповіли, що він повторює тези російської пропаганди.

«Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше, якщо кордони будуть змінюватися, то де ми перебуваємо? Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться у поляків і Малоросія...», — заявив Джорджеску в інтервʼю.

Він переконаний, що поділ українських територій після завершення війни «обов’язково буде» і в України «немає іншого вибору».

«Такий шлях неминучий. Україна — вигадана держава», — додав Джорджеску.

У МЗС такі слова румунського політика назвали виявом крайньої неповаги до України та українського народу, а також такими, що суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям.

«На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джорджеску позиціонувати себе як «незалежного» політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві», — додали в міністерстві.

Згодом у румунському МЗС зазначили, що рішуче підтверджують непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях», — підкреслили у відомстві.

Хто такий Калін Джорджеску

Джорджеску був радником міністра довкілля та генеральним секретарем цього міністерства у 1997—1998 роках. Він 17 років пропрацював в ООН у сфері збереження довкілля. Крім того, був виконавчим директором Національного центру сталого розвитку та координував розробку національних стратегій сталого розвитку з 1999 та 2008 років.

Його кандидатуру п’ять разів пропонували на посаду прем’єр-міністра. У 2016 році це робила «Федерація громадянського суспільства Румунії», яка вітала Росію з анексією Криму.

Свою президентську кампанію Джорджеску активно проводив через платформу TikTok. Він переміг у першому турі виборів, але їх скасували після звинувачень у бік політика у впливі на вибори через TikTok. Нові вибори призначили на 4 травня.

Останні опитування показують, що Джорджеску є фавортом перегонів — за нього готові віддати свій голос 37% опитаних.