Уряд Румунії затвердив дату президентських виборів і пригрозив соцмережам

Президентські вибори в Румунії відбудуться 4 травня, на цей день також призначили місцеві вибори в деяких регіонах. Другий тур за потреби проведуть 18 травня.

Про це йдеться на сайті румунського уряду.

Речник уряду Міхай Костянтин розповів, що громадяни, які живуть за кордоном, матимуть три дні, щоб підтримати свого кандидата. У перший день дільниці відкриються о 07:00 за місцевим часом замість 12:00.

У неділю, в останній день, вони не зможуть проголосувати після закриття румунських виборчих дільниць. Однак якщо в місцях для голосування ще залишаться виборці, які не встигли взяти участь, графік можуть продовжити.

Як пише медіа Romania-Insider, на початку засідання прем’єр-міністр Марчел Чолаку оголосив про запровадження заходів проти соцмереж у разі прихильності до одного з кандидатів.

«Ми внесли зміни, щоб забезпечити однакові правила для всіх кандидатів і покласти край практиці, яку ми спостерігали під час останніх виборів», — сказав він.

Чолаку додав, що штрафи за таку діяльність можуть сягати до 5% обороту платформ.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів.

У січні Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску, в якій він оскаржував три рішення Центрального виборчого бюро про визнання голосування недійсним.