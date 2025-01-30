За рік в Україні заблокували понад 4 тисячі застосунків і сайтів нелегальних казино

За 2024 рік в Україні заблокували 118 застосунків і 4 460 сайтів нелегальних казино.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, за зверненням Мінцифри заблокували:

92 застосунки AppStore;

26 застосунків Play Market.

Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

У міністерстві закликали повідомляти про незаконне казино в Apple і Google на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.