Bloomberg: Переговори РФ з новою владою Сирії про те, щоб зберегти військові бази, зайшли в глухий кут

Переговори Росії з новою владою Сирії про те, щоб зберегти свої дві найбільш значимі військові бази, які раніше допомагали їй впливати на ситуацію на Близькому Сході та в Африці, зайшли в глухий кут. Йдеться про те, що росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело в Москві.

Хоча ще місяць тому видання писало, що Росія незабаром укладе угоду з новою владою Сирії про збереження своїх двох військових баз у країні. Тоді російське джерело додало: Міноборони РФ вважає, що має неофіційну домовленість з бойовим угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», яке очолило наступ на режим Асада.

Зараз із посиланням на джерело в Москві Bloomberg зазначає, що російську діяльність на аеродромі в Хмеймі скоротили, а два транспортних кораблі чекали тижнями, перш ніж сирійські чиновники дозволили їм пришвартуватися на військово-морській базі в Тартусі, щоб вивезти військову техніку.

Ще один російський корабель Sparta II, який має перевозити колісні вантажі, покинув портову зону Тартус. Напередодні «Радіо Свобода» опублікувало відповідні супутникові знімки, які підтверджують, що росіяни вивозять із сирійського порту Тартус військову техніку.

Це перші знімки порту Тартус високої роздільності, які зробили після того, як звезену з усієї Сирії російську військову техніку почали переміщувати на вантажні судна Sparta та Sparta II Міністерства оборони РФ.

Видання зазначало, що коли порівнювати фото за 18 та 27 січня, то видно: Sparta II вже покинула порт, а водночас із причалу зникла і значна частина техніки. Судно Sparta залишається в порту, а найближчий до нього майданчик, який був майже порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами.

На початку січня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що росіяни планують перекинути частину військової техніки в Лівію. Раніше про це писала газета WSJ.

Військово-морська база в Тартусі — єдиний хаб Росії на Середземному морі. А авіабаза використовується для операцій в Африці, де Росія здійснює політичний і економічний вплив.

Падіння режиму експрезидента Сирії Башара Асада фактично нівелювало 49-річну оренду баз, які Росія отримала в 2017 році, — через два роки після того, як Путін посилив своїми військовими сили Асада.

Російська делегація вперше після повалення режиму Башада осада грудні минулого року прибула з візитом до столиці Сирії Дамаска.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.