Bloomberg: РФ веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази

Росія незабаром укладе угоду з новою владою Сирії про збереження своїх двох найбільш важливих військових баз на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Переговори ведуть про те, що росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі. Російське джерело додало: Міноборони РФ вважає, що має неофіційну домовленість з бойовим угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», яке очолило наступ на режим Асада.

Військово-морська база в Тартусі — єдиний хаб Росії на Середземному морі. А авіабаза використовується для операцій в Африці, де Росія здійснює політичний і економічний вплив.

Падіння режиму експрезидента Сирії Башара Асада фактично нівелювало 49-річну оренду баз, які Росія отримала в 2017 році — через два роки після того, як Путін посилив своїми військовими сили Асада.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.

1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною у Росії і отримав політичний притулок.