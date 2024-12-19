WSJ: Росія перекидає системи ППО і сучасну зброю із Сирії до Лівії

Росія перекидає сучасні системи протиповітряної оборони та інше озброєння із Сирії до Лівії. Так Москва намагається зберегти військову присутність на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Російські літаки доставили системи ППО, включно з радарами для комплексів С-400 і С-300, із Сирії на бази у східній Лівії, контрольовані підтримуваним Москвою лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром.

Росіяни також вивели свої війська, авіацію та зброю із Сирії, суттєво скоротивши присутність там. Роками Кремль керував важливими військово-морськими та авіабазами в Сирії в обмін на підтримку режиму Асада. До того ж база в Тартусі була єдиним пунктом ремонту російського флоту в Середземному морі.

Тепер Росія намагається використати ще одного партнера в Лівії, щоб зберегти вплив у регіоні та підтримати присутність військово-морських сил у Середземному морі, де США та інші члени НАТО мають бази та військові кораблі.

Халіф Хафрат давно просив у Росії системи ППО, щоб посилити контроль над розділеною країною. Лівія залишається розколотою між фракціями на сході та заході. Російська присутність забезпечує Хафтару захист від підтримуваних Туреччиною угруповань, що базуються в західних районах.

Однак Хафрат може зіткнутися з тиском Заходу, щоб не дозволити Росії розширити свою присутність у Лівії. США неодноразово попереджали Хафтара, аби той вигнав російські сили, однак безуспішно.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску, а президент Башар Асад втік до Росії.

Сирійська опозиція розпочала формувати тимчасовий уряд. До початку 2025 року його очолить Мухаммед Башир.

Тим часом Росія веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази, а ще виводить з країни військовий контингент. До евакуації своїх військових Росія хоче залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків, щоб перекинути війська, озброєння і техніку з Хмейміму до Ростова-на-Дону, Чкаловська і Владивостока.