Військові у прифронтових регіонах зможуть отримувати посилки через «Нову пошту» лише за 1 гривню

«Нова пошта» приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку «Армія+».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Військовослужбовці в «Армія+» можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.
Щоб скористатися послугою, достатньо згенерувати штрих-код у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію.
- Застосунок «Армія+» презентували 8 серпня. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).
- За допомогою «Армія+» також можна подати рапорт, щоб повернутися з самовільного залишення частини, перевестися між підрозділами, скористатися програмою «Плюси».