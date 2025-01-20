Військові у прифронтових регіонах зможуть отримувати посилки через «Нову пошту» лише за 1 гривню

«Нова пошта» приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку «Армія+».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Військовослужбовці в «Армія+» можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Щоб скористатися послугою, достатньо згенерувати штрих-код у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію.