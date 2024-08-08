В Україні презентували застосунок «Армія+» для військових. Що він змінює

В Україні презентували новий застосунок для військових — «Армія+». Він цифровізує процеси у війську.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Застосунок створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Наразі там доступні функція ідентифікації особи (Армія ID) та система рапортів (електронні рапорти).

«Мета цього застосунку — звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому непотрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів: спочатку — електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами», — зазначив президент Володимир Зеленський на презентації застосунку.

За словами президента, у застосунку зʼявлятимуться нові функції, які допоможуть військовим «реалізувати всі ці необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі». Серед іншого, у застосунку будуть курси та навчальні програми.

У Мінцифри уточнили, що в першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — унікальний ID-номер військового, який дозволяє надіслати рапорти на підпис за кілька хвилин. В «Армія+» також є опитування, своїми голосами військові зможуть впливати на зміни в Силах оборони України.

Також згодом додадуться функції, повʼязані з купівлею транспорту, медициною, банкінгом і кредитуванням, захищеними чатами.

Застосунок уже доступний в App Store і Google Play.