У застосунку «Армія+» тепер доступні переведення для нацгвардійців

У застосунку «Армія+» з 15 грудня розширили можливості для переведення військовослужбовців — тепер це доступно й для нацгвардійців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

На першому етапі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії. У планах — додати можливість переведень між підрозділами Збройних сил України. Також у «Армія+» незабаром додадуть підрозділи прикордонників.

Наразі вже є 3 607 позитивних рішень про переведення для воїнів Збройних сил України.

Щоб подати рапорт, необхідні військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я. Запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

Якщо військовий отримає відмову, то йому вкажуть на причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше за шість місяців, або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше ніж рік.