Уряд спростив переведення бійців між військовими частинами

Уряд України спростив переведення бійців між військовими частинами в армії. З 15 листопада це можна буде зробити через застосунок «Армія+».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Рапорт перевірятимуть 72 години (три доби). Результат перевірки бійцю повідомлять через «Армію+». Якщо буде відмова, то її причини пояснять.

Міністерство оборони має проконтролювати дієвість нового механізму переведень. Технічна готовність старту — 15 листопада. За словами президента, це допоможе впровадити «реальний і прозорий» механізм переведень в армії.

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що тепер для переведення потрібна лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового і сержантського складу дозвіл від чинного командира більше не потрібен.

Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.