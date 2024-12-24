В «Армія+» запускають нову програму «Плюси» для військових

У застосунку «Армія+» запустили нову програму «Плюси» для військових.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Це програма, яка на основі співпраці з бізнесом надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті.

За словами міністра, 500 тисяч користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги, зокрема:

«Укрзалізниця» — спеціальний резерв квитків для військових;

«Укрнафта» — знижки на пальне та 30% на меню АЗК.

Зараз програмою можуть скористатись військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України.

До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.

Долучитись до програми компанії можуть за посиланням.