Суд ухвалив рішення про арешт президента Південної Кореї

Суд Західного округу Сеулу дозволив арештувати президента Юн Сок Йоля через його невдалу спробу запровадити воєнний стан.

Про це пише агентство Yonhap.

Згідно з рішенням суду, Йоля можуть тримати під вартою до 20 днів, включно з днями, які він вже провів у слідчому ізоляторі після затримання у своїй резиденції в Сеулі 15 січня.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців планує передати президента під варту прокуратурі через 10 днів. Очікується, що прокуратура проведе подальше розслідування і висуне йому звинувачення протягом 20 днів.

Через це рішення між прихильниками президента та поліцією почалися сутички, натовп увірвався в будівлю суду, поліція проводить затримання.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Президента намагались затримати 3 січня, однак тоді цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все ж затримали.