У застосунку «Армія+» зʼявилися три нові рапорти

У застосунку «Армія+» запустили три нові електронні рапорти, які стосуються зміни посади та відпустки через вагітність і пологи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Тепер у застосунку доступні електронні рапорти, щоб прийняти і здати посаду. Військовим більше не доведеться їхати до діловодства, аби передати обовʼязки. Разом із рапортом можна подати акт приймання-здавання посади.
Також у застосунку зʼявився рапорт на відпустку у звʼязку з вагітністю та пологами тривалістю до 126 днів з можливістю продовжити її. Надалі команда Міноборони планує додати рапорти на всі види відпусток для військовослужбовців.
Нові види рапортів є у новій версії застосунку «Армія+» на Play Market та App Store.
- Застосунок «Армія+» презентували 8 серпня. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступні функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).
- За допомогою «Армія+» також можна подати рапорт, щоб повернутися з самовільного залишення частини, перевестися між підрозділами, скористатися програмою «Плюси».