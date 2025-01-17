Уся система реєстрів України відновить роботу в найближчі дні

З 20 січня в Україні відновить роботу вся система реєстрів після масованої атаки на ресурси Міністерства юстиції наприкінці грудня минулого року.

Про це повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає кореспондентка «Бабеля».

«Міністерство працює над створенням режиму захисту і готує команду, яка цілодобово зможе реагувати на подібні атаки на реєстри», — зазначила вона.

І додала, що Україна домовилася з Естонією та Латвією про розміщення на їхній території «певної інфраструктури».

Сервіси реєстрів відновлювали поступово. Так, 10 січня запрацювали основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) запрацював 4 січня. До цього Мінʼюст відновив роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Кібератака на реєстри

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.