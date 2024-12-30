Масштабна кібератака РФ: в Україні запрацювали деякі реєстри

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після хакерської атаки на сервіси 19 грудня.

Фахівці налагодили роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Довіреності, заповіти та спадкові справи реєструватимуть у звичайному режимі.

Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків, кажуть у Мін’юсті.

«Всі нотаріальні дії, які були вчинені, коли не було доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п’яти робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту», — додали у відомстві.

Що передувало

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України відбулася 19 грудня. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури, сказала очільниця відомства Ольга Стефанишина.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.