Масштабна кібератака РФ: Мін’юст відновив ще один реєстр

Для українців відновили можливість вносити дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть — запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Усі документи, отримані в паперовій формі, поки реєстр тимчасово не працював, зараз вносять до електронної системи. Свідоцтва залишаються дійсними, а їхні цифрові копії невдовзі з’являться в реєстрі.

Вже завтра Мін’юст планує відновити обмін даними з іншими держорганами: Державною податковою службою, Пенсійним фондом і Міністерством оборони.

«Впродовж завтрашньої [5 січня] доби також запрацює низка онлайн-сервісів, доступних у «Дії». Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років. Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів», — додали у відомстві.

Раніше Міністерство юстиції відновило роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Довіреності, заповіти та спадкові справи реєструють у звичайному режимі.

Що передувало

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури, сказала очільниця відомства Ольга Стефанишина.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.